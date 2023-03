Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Üben auf dem Parkplatz mit Folgen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 25.3.2023 (2.00 Uhr) nutze ein Ahlener die nächtliche Stunde, um auf einem Parkplatz an der Industriestraße in Ahlen zu üben. Ein 19-jähriger Autobesitzer hatte dem 18-Jährigen die Möglichkeit gegeben, sich mit seinem Pkw auf die erste Fahrstunde in der Fahrschule vorzubereiten. Polizisten überprüften den Parkplatz und stießen dabei auf die beiden Ahlener. Sie leiteten gegen den 18-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein ein und gegen den 19-Jährigen ein Weiteres. Denn der hatte als Halter zugelassen, dass der 18-Jährige sein Auto fuhr.

