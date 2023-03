Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen tätlichem Angriff

Offenburg (ots)

Nach einem Diebstahl am Donnerstagnachmittag gegen 15:15 Uhr in einem Drogeriegeschäft in der Hauptstraße wurde im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ein Beamter des Polizeireviers Offenburg von dem 73-jährigen, mutmaßlichen Dieb beleidigt und tätlich angegangen. Den Senior erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

/ph

