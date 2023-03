Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Ladendiebstahl festgenommen

Baden-Baden (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr wurde der Polizei ein Ladendieb in einem Baumarkt in der Schwarzwaldstraße gemeldet. Dem 35-Jährigen wird vorgeworfen, Waren im Wert von knapp 80 Euro gestohlen zu haben. Bei der Aufnahme des Ladendiebstahls überprüften die Beamten die Personalien des Mannes und stellten dabei fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl mit knapp eineinhalbjähriger Freiheitsstrafe bestand. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und an eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt überstellt.

