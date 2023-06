Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.06.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Räuberischer Diebstahl++Versuchter Datenklau per WhatsApp++ Anlagebetrug++Trunkenheit auf dem Fahrrad++

Leer - Räuberischer Diebstahl

Am 15.06.2023 kam es gegen 15:20 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter an der Papenburger Straße zu einem räuberischen Diebstahl, als einen Ladendieb versuchte, sich mit Gewalt im Besitz der zuvor entwendeten Ware zu halten. Ein 35-jähriger Mann aus dem Bereich Leer begab sich in den Lebensmittelmarkt und entnahm dort diverse Waren in einem unteren zweistelligen Geldwert, welche er in seinen mitgeführten Rucksack steckte. Während der Tatausführung wurde er von einem 59-jährigen Mitarbeiter beobachtet und von diesem aufgehalten, als er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passieren wollte. Als Reaktion darauf schlug der Ladendieb den 59-jährigen und flüchtete von der Örtlichkeit. Dabei ließ der amtsbekannte Mann seinen Rucksack samt Diebesgut zurück. Die Polizei Leer hat den Sachverhalt aufgenommen und die Ermittlungen eingeleitet.

Westoverledingen - Versuchter Datenklau per WhatsApp Seit Anfang Juni wurde ein 54-jähriger Mann aus Westoverledingen per WhatsApp von einer unbekannten Person kontaktiert, welche sich als angebliche Mitarbeiterin des "Deutschen Rentenamtes" ausgab. In einer Vielzahl von Mitteilungen wurde der Mann von der Person aufgefordert, sich einem Postidentverfahren bei der Postbank zu verifizieren. Dieses Vorgehen sollte das Abgreifen persönlicher Daten ermöglichen, um so für weitere Betrugstaten ein Konto auf den Namen des Betroffenen einzurichten. Der 54-jährige durchschaute die betrügerische Masche und teilte die Tat der Polizei in Westoverledingen mit, welche die Ermittlungen aufgenommen hat.

Emden - Anlagebetrug

Am 15.06.2023 wurde bei der Polizei Emden bekannt, dass ein 68-jähriger Emder Opfer eines Anlagebetruges wurde, nachdem er auf eine Anzeige in einem sozialen Netzwerk reagiert hatte. Die dortige Anzeige gaukelte eine Anlagemöglichkeit bei einem Energieversorger vor, welche eine Rendite versprach. Der Geschädigte füllte das angezeigte Anmeldeformular aus und bekam eine Mail von dem angeblichen Energieversorger. In dieser Mail wurde der Mann aufgefordert sich mit seinen Daten auf einer Firmenseite zu registrieren und anschließend 400 Euro auf ein britisches Konto zu überweisen. Danach erfolgten weitere WhatsApp-Kontakte mit einer angeblichen Finanzberaterin, die weitere Forderungen stellte. Unter anderem musste eine Kopie des Personalausweises übersandt werden. Zudem wurden Fotos des Mannes und seiner Frau gefordert, in welchen sie jeweils ihre Personalausweise in der Hand hielten. Dann musste ein zugeschickter Text vorgelesen werden und eine Bescheinigung über die Kfz-Steuer vorlegt werden. Es wurde von den Betrügern behauptet, dass dieses Identifizierungsverfahren für die Geldanlage zwingend erforderlich wäre. Anschließend wurde seitens des Geschädigten noch zweimal eine Einlage im vierstelligen Bereich erneut auf ein britisches Konto transferiert, in der Erwartung eine Rendite in versprochenen fünfstelligen Bereich zu erhalten. Als die angebliche Anlageberaterin nochmal einen mittleren vierstelligen Betrag nachforderte und nach wie vor keine versprochene Auszahlung erfolgte, schrieb der Geschädigte den Energieversorger, dessen Name bei dieser Betrugstat widerrechtlich verwendet wurde, direkt an. Dort erfuhr er, dass derartige Geschäfte mit Privatpersonen nicht durchgeführt würden und dass der Mann Opfer eines Betruges geworden war. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass soziale Netzwerke und darin veröffentlichte Anzeigen nicht für Geldanlageprojekte geeignet sind.

Leer - Trunkenheit auf dem Fahrrad

Obwohl er die zulässige Menge bezüglich des Genusses alkoholischer Getränke bereits überschritten hatte, setzte sich ein 25-jähriger Mann aus dem Bereich Leer auf sein Fahrrad und befuhr den öffentlichen Verkehrsraum. Auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes an der Mühlenstraße fuhr er dann kurz vor 18:00 Uhr gegen einen parkenden Wagen und beschädigte diesen. Anschließend wollte er die Örtlichkeit verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Eingesetzte Polizeibeamte, die einen anderen Sachverhalt in dem Bereich aufgenommen hatten, konnten den Verursacher jedoch anhalten. Der 25-jährige, welcher zuvor schon in der Fußgängerzone aufhältig war und dort störend auffiel, wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ein Alkomatentest einen Alkoholwert von 2,52 Promille anzeigte. Daher muss sich der Mann nun in einem Strafverfahren verantworten.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell