Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Taube gequält - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zwei jugendliche Zeugen beobachteten am Sonntag, 11. Juni 2023, gegen 17.40 Uhr an der Uferstraße/ Kurt-Schumacher-Straße unter der Brücke am Rhein-Herne-Kanal in Schalke-Nord zwei bislang unbekannte Tatverdächtige, die eine bereits verletzte Taube quälten. Da-bei zogen sie die Flügel des Vogels auseinander und zerrten am Kopf des Tieres herum. Schlussendlich warfen die Tatverdächtigen die Taube gegen eine Wand und entfernten sich von der Tatörtlichkeit, als die Zeugen die Polizei informierten. Die eintreffenden Polizeibeamten begutachteten die Verletzungen des noch lebenden Vogels. Sie stellten augenscheinlich ältere und oberflächliche frische Verletzungen fest. Der Vogel wurde zunächst einem Taubenzüchter übergeben, der anhand der Ringnummer des Vogels den rechtmäßigen Besitzer ermitteln konnte. Die beiden flüchtigen Tierquäler werden wie folgt beschrieben: Sie sind circa 17 Jahre alt, haben dunkle Haare und eine schlanke Statur. Zeugenhinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

