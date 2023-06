Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 14-Jähriger wird auf dem Schulweg geschlagen

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben gestern, 12. Juni 2023, eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines Jugendlichen gefertigt. Der 14-Jährige gab an, um 13.40 Uhr auf dem Heimweg von der Schule von vier ihm unbekannten Jugendlichen auf der Schalker Straße in Schalke angesprochen worden zu sein. Als der Gelsenkirchener fragte, was los sei, habe ihn einer der Jugendlichen geschlagen. Im Anschluss flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Der schlagende Tatverdächtige ist 14 bis 15 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß und hatte kurze schwarze Haare, die in der Mitte gescheitelt waren. Er trug ein schwarzes Shirt der Marke "Adidas" und eine breite Jeans. Hinweise zu den gesuchten Jugendlichen bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

