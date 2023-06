Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand nach Kabeldiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Ein aufmerksamer Bürger informierte die Polizei darüber, dass am Sonntag, 11. Juni 2023, gegen 16.45 Uhr, mehrere Kinder und ein Mann mit Kabeln unter der Kanalbrücke am Rhein-Herne-Kanal an der Üchtingstraße hantieren würden. Als Beamte am Kanalufer eintrafen und die Personen kontrollieren wollten, ignorierte ein 35-Jähriger die Aufforderung der Polizei, sich auszuweisen. Während des Gesprächs verhielt sich der Mann sehr nervös und machte nur widerwillig Aussagen hinsichtlich seiner Personalien und der vor Ort festgestellten Kabel. Als eine Beamtin seinen Rucksack nach Personaldokumenten durchsuchen wollte, ergriff der Mann plötzlich ihren Arm, um die Durchsuchung zu verhindern. Die Beamtin und ihr Kollege brachten den Mann daraufhin zu Boden und wollten ihm Handfesseln anlegen. Gegen die Fesselung sperrte sich der 35-Jährige und leistete Widerstand, der nur mittels erheblichen Kraftaufwands überwunden werden konnte. Bei der Widerstandshandlung verletzt sich die Beamtin leicht. Die bis dahin anwesenden Kinder nutzen die Chance und entfernten sich von der Örtlichkeit. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Die vorgefundenen Kabel konnten einer naheliegenden Baustelle zugeordnet werden. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Wider-stand und Diebstahl ermittelt.

