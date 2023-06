Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Handtasche gewaltsam in Bismarck entrissen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Raubdelikt am Samstag, 10. Juni 2023, in Bismarck nach Zeugen der Tat und weiteren Hinweisen. Eine 29-jährige Gelsenkirchenerin lief gegen 1 Uhr zu Fuß an der Bickernstraße entlang. In Höhe der Kanalstraße wurde sie von drei Unbekannten zunächst angesprochen, ehe ein vierter Tatverdächtiger sie von hinten schubste. Die Gelsenkirchenerin fiel zu Boden und wurde anschließend von den vier Tatverdächtigen festgehalten, getreten und ihrer Handtasche beraubt. Zwei Tatverdächtige flüchteten auf einem E-Roller, die anderen beiden zu Fuß in Richtung Deichstraße. Die vier Unbekannten werden auf ein Alter von 16 bis 18 Jahren geschätzt, waren alle schlank und trugen Jeanshosen. Einer von ihnen hatte einen Zopf. Die 29-Jährige erstattete gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten einige Stunden später Anzeige auf der Polizeiwache. Zeugenhinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

