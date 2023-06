Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ausgeliehene Leiter sorgt für Polizeieinsatz

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Samstag, 10. Juni 2023, sorgte eine Haushaltsleiter für einen Polizeieinsatz in Schalke. Gegen 23.45 Uhr rief ein 37 Jahre alter Mann die Beamten zur Königsberger Straße. Dort gab er an, einen Nachbarn nach einer Leiter gefragt zu haben, um über den Balkon in seine eigene Wohnung zu kommen, da er seinen Wohnungsschlüssel vergessen habe. Kurz nach dieser Nachbarschaftshilfe habe der 42 Jahre alte Helfer jedoch seine Leiter zurückverlangt, und zwar unmissverständlich unter Androhung eines Messers und einer Schusswaffe. Die Beamten suchten daraufhin mit gezogenen Waffen die Wohnung des Leiter-Verleihers auf und fixierten ihn aus Gründen der Eigensicherung. Der Mann zeigte den Beamten daraufhin die Waffe, bei der es sich um eine Schreckschusspistole handelte. Da er keinen gültigen Waffenschein hat, stellten die Beamten die Waffe sicher und fertigten eine Anzeige wegen Bedrohung, Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

