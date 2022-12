POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfallflucht auf Norma-Parkplatz (30.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots) - Am Mittwochnachmittag ist es in einem Parkhaus auf der Straße "Alte Herdstraße" zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 15 Uhr einen geparkten Audi A 5. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Polizei in Schwenningen bittet Zeugen, die den Unfall ...

