POL-GE: Blaulichtlauf in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Der Blaulichtlauf in Gelsenkirchen ist Tradition geworden und ein wohltätiger Spendenlauf, der in diesem Jahr zum elften Mal am Donnerstag, 27 Juli 2023, in der Zeit zwischen 9 und 14 Uhr, stattfindet. Er wird von der 8. Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Gelsenkirchen organisiert und richtet sich an alle Laufbegeisterten im ganzen Ruhrgebiet und darüber hinaus. Der Spendenerlös kommt in diesem Jahr den gemeinnützigen Einrichtungen "Ohrwerk e.V." und dem "Projekt Pusteblume" zu Gute. Es werden verschiedene Laufstrecken in einer Entfernung von fünf und zehn Kilometern sowie einer Halbmarathondistanz angeboten. Als Abschluss der Veranstaltung werden die sportlichsten Läuferinnen und Läufer im Rahmen einer Siegerehrung gefeiert. Anmeldungen können über die offizielle Internetseite des Blaulichtlaufs https://www.blaulichtlauf-ge.de/ erfolgen. Bei Rückfragen besteht die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme unter 0209 365 5732.

