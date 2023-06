Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall unter Beteiligung eines Fahrrads und eines Busses

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten kam es am Montag, 12. Juni 2023, in Buer. Ein 48-jähriger Fahrer eines Linienbusses befuhr um 13.48 Uhr die Cranger Straße in Richtung Vom-Stein-Straße. Zeitgleich fuhr eine 44-jährige Radfahrerin mit ihrem Fahrrad auf der Erlestraße in nördliche Richtung und beabsichtigte, die Cranger Straße zu überqueren, um dann weiter auf der Erlestraße zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Bus, der durch eine wartende Straßenbahn verdeckt wurde. Die Radfahrerin aus Gelsenkirchen verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sowohl der Bus als auch das Fahrrad wurden durch die Kollision beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Cranger Straße und zeitweise auch die Erlestraße abgesperrt.

