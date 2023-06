Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto kollidiert mit Motorrad - 16-Jähriger schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Ein 16-jähriger Motorrad-Fahrer ist am Montag, 12. Juni 2023, bei einem Verkehrsunfall in Buer schwer verletzt worden. Der Jugendliche aus Troisdorf war gegen 12 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Vinckestraße in Richtung Horster Straße unterwegs. An der kreuzenden Schreinerstraße und Wörthstraße kollidierte er mit dem entgegenkommenden Auto eines 29-Jährigen aus Gelsenkirchen, der gerade von der Vinckestraße aus nach links in die Schreinerstraße abbiegen wollte. Der schwer verletzte 16-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Vinckestraße in diesem Bereich zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell