Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte schlagen auf Wachmann ein

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am späten Montagabend, 12. Juni 2023, einen 62 Jahre alten Mann auf der Caubstraße in Gelsenkirchen Schalke-Nord geschlagen. Der Geschädigte gab an, gegen 23 Uhr aus dem Fenster heraus beobachtet zu haben, wie eine Gruppe unbekannter Jugendlicher versuchte, ein Fahrrad zu stehlen. Als der Mann daraufhin zu der Gruppe ging, um sie zur Rede zu stellen, schlug ihn einer der Jugendlichen mit einer Holzstange. Ein Zeuge bestätigte die Schilderungen des 62-Jährigen. Anschließend flüchteten die zehn bis zwölf Jugendlichen in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zu den nicht näher beschriebenen Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell