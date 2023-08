Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

In Wohnanhänger eingebrochen

Am helllichten Tag sind Unbekannte am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 15 Uhr in einen Wohnanhänger eingebrochen, der auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Georg-Zimmerer-Straße abgestellt war. Die Täter verschafften sich über ein Außenfenster Zugang zum Wagen, durchsuchten diesen und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Insgesamt dürften die Unbekannten einen Sach- und Diebstahlsschaden in Höhe von rund 3.000 Euro angerichtet haben. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise auf die Täter unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Autofahrer übersieht Radfahrer

Einen Radfahrer hat am Dienstagabend ein 71 Jahre alter Autofahrer in der Gorheimer Allee übersehen. Der BMW-Fahrer wollte von der L 277 auf die Gorheimer Allee in Richtung Laiz abbiegen und bemerkte dabei offensichtlich einen 40 Jahre alten Radfahrer zu spät, der von der Schmeier Straße in Richtung Kreisverkehr Laizer Straße unterwegs war. Im Einmündungsbereich kollidierte der Pkw mit dem Rad, wobei der 40-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Ein Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Während am BMW ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand, wird dieser am Rad auf rund 700 Euro geschätzt.

Schwenningen

Täter mit Betrugsmasche "Sextortion" aktiv

Rund 2.500 Euro forderten Unbekannte von einem 29-Jährigen, der Opfer der Betrugsmasche "Sextortion" geworden ist. Die Täter knüpften über eine Dating-Plattform Kontakt zu dem Mann und brachten diesen nach einem Wechsel auf eine andere Online-Plattform im Rahmen der Konversation dazu, Nacktbilder von sich zu fertigen. Anschließend drohte die angebliche Liebschaft jedoch damit, diese Bilder zu veröffentlichen, sollte der Zahlung nicht nachgekommen werden. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zu dieser professionell betriebenen Betrugsmasche aufgenommen. Weitere Informationen und wichtige Hinweise zu dieser sowie anderen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei.beratung.de.

