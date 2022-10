Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Stockum - Vorfahrt nicht beachtet - leicht verletzt

Soest (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 11.05 Uhr, befuhr ein 64 Jahre alter Mann aus Mülheim an der Ruhr mit einem Motorrad der Marke BMW die Seeuferstraße in Fahrtrichtung Möhnesee-Wamel. Zur gleichen Zeit befuhr eine 24 Jahre alte Frau aus Soest mit einem Pkw der Marke Opel Astra die Biberstraße in Richtung Stockumer Damm. An der Kreuzung wollte die Soesterin weiter geradeaus in Richtung Stockumer Damm fahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des Kradfahrers. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei dem unfallbedingten Sturz zog sich der Kradfahrer Verletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. Im Anschluss wurde in ein Krankenhaus transportiert. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde von einem Abschleppdienst abgeschleppt. (AG)

