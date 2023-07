POL-SE: Kaltenkirchen - Skoda angefahren - Zeugen gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, den 19.07.2023, ist es in der Gutenbergstraße in Henstedt-Ulzburg zum Einbruch in ein Geschäft gekommen. Kurz nach 04:00 Uhr löste die Alarmanlage bei dem Supermarkt nahe der Heinrich-Sebelien-Straße aus. Eine Streife der Polizeistation Henstedt-Ulzburg stellte vor Ort eine gewaltsam geöffnete Tür fest. Der/die Täter hatten sich bereits entfernt. Bei dem Einbruch ...

mehr