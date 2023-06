Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht im Berufsverkehr am Friedrich-Ebert-Ring

Koblenz (ots)

Am heutigen Donnerstag, den 01.06.2023 gegen 08:35 Uhr befuhr der 43-jährige Geschädigte den Friedrich-Ebert-Ring mit seinem Lkw in Fahrtrichtung Stadtmitte. Auf Höhe der Kreuzung zur Löhrstraße nahm er plötzlich ein schleifendes Geräusch rechtsseitig wahr. Als er den Lkw anhielt und inspizierte, sah er einen frischen Lackschaden auf der rechten Fahrzeugseite.

Der Beifahrer des Geschädigten gab gegenüber den Einsatzkräften an, dass ihm beim Einfahren in den Kreuzungsbereich ein silbernes Auto mit schwarzen Seitenspiegeln aufgefallen sei, der an der Unfall-Kreuzung auf der Fahrspur rechts neben ihnen gestanden habe und nach rechts in die Löhrstraße abgebogen sei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht zwischen 8:35 Uhr und 8:40 Uhr an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Ring und Löhrstraße geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden: 0261-103-2510; pikoblenz1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell