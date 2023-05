Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Bäckerei im Netto Markt Asterstein

Koblenz (ots)

Am Freitagmorgen, 26.05.2023, gegen 04:30 Uhr, beobachtete ein Zeitungsausträger in der Fritz-von-Unruh-Straße in Koblenz-Asterstein zwei männliche Personen, die aus dem Fenster des dortigen Netto Marktes sprangen. Bei dem Versuch die beiden Männer aufzuhalten warfen diese Mülltonnen nach ihm und flüchteten. Durch die am Tatort eintreffenden Polizeibeamtinnen und -beamten wurde später ein Einbruch in die dortige Bäckerei festgestellt. Hierbei gelangten die Täter nicht in den Personalbereich. Darüber hinaus stand im Verkaufsraum die geleerte Kasse weit offen, sodass keine Einnahmen entwendet werden konnten. Daher entschieden sie sich offenbar zum Stehlen eines hochwertigen Kaffeevollautomaten, welcher durch Polizeikräfte im Nahbereich beschädigt aufgefunden werden konnte.

Täterbeschreibung:

Ein Täter trug eine graue Kapuzenjacke und blaue Jeanshose, der zweite Täter einen schwarzen Kapuzenpullover und eine weiße Baseballkappe. Durch Zeugenhinweise erhofft sich die Polizei wertvolle Ermittlungsansätze, daher werden diese an die Kriminalwache unter 0261/103-2690 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell