Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bier entwendet und dann randaliert

Koblenz (ots)

Am Dienstag, den 23.05.2023 gegen 09:20 Uhr wurde der Polizei Koblenz ein Ladendieb in einem Supermarkt in der Frankenstraße gemeldet. Vor Ort konnte der offenkundig stark alkoholisierte 37-jährige Beschuldigte angetroffen werden. Dieser wurde von Mitarbeitern dabei beobachtet, wie er sich eine Bierflasche aus dem Regal nahm, sie unter seiner Jacke versteckte und sich im Anschluss durch den Kassenbereich begab, ohne zu zahlen.

Im Gespräch mit den Einsatzkräften zeigte sich der Beschuldigte wortkarg und machte keine Angaben zur Sache. Das Bier wurde ihm sodann wieder abgenommen. Auf dem Weg zur Dienststelle klagte er plötzlich über Schwindel und Kreislaufprobleme, sodass er dem Rettungsdienst übergeben wurde. Nachdem er jedoch ins Krankenhaus verbracht wurde, randalierte er zunächst in den dortigen Räumlichkeiten, konnte aber später beruhigt werden.

Ein mitgeführter Fahrzeugschlüssel wurde bei dem 37-Jährigen präventiv sichergestellt, um eine mögliche Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls erfasst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell