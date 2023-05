POL-PPKO: Unfallflucht auf belebtem Lidl-Parkplatz

Koblenz (ots) - Am Freitagmorgen, 26.05.2023, gegen 04:30 Uhr, beobachtete ein Zeitungsausträger in der Fritz-von-Unruh-Straße in Koblenz-Asterstein zwei männliche Personen, die aus dem Fenster des dortigen Netto Marktes sprangen. Bei dem Versuch die beiden Männer aufzuhalten warfen diese Mülltonnen nach ihm und flüchteten. Durch die am Tatort eintreffenden Polizeibeamtinnen und -beamten wurde später ein Einbruch ...

mehr