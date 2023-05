Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Dreiste Unfallflucht durch Radfahrer

Koblenz (ots)

Am Dienstag, den 30.05.2023 gegen 16 Uhr befuhr ein Auto mit vier Insassen das Peter-Altmeier-Ufer in Fahrtrichtung Deutsches Eck. Als der Fahrer einen Radfahrer überholte, der in der gleichen Richtung unterwegs war, zeigte sich dieser wenig begeistert und rief dem Pkw lautstark hinterher. Der genaue Wortlaut konnte dabei von den Zeugen nicht erkannt werden.

Als der Wagen sodann auf Höhe der Kornpfortstraße verkehrsbedingt halten musste, nahmen die Insassen des Pkw plötzlich einen lauten Schlag am Fahrzeugheck wahr. Als sie sich umdrehten, sahen sie, dass die Heckscheibe geborsten war. Unmittelbar danach fuhr der Radfahrer rechts am Pkw vorbei und entfernte sich zügig über die Kornpfortstraße in Richtung Am alten Hospital.

Der Beschuldigte konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Zeugen beschrieben ihn als:

- männlich - etwa 30 Jahre alt - kurze dunkle Haare - dünne Statur - schwarzer Helm, schwarze Sonnenbrille, schwarzes T-Shirt, kurze Hose - dunkles Citybike mit braunem, viereckigem Korb auf dem Gepäckträger.

Neben der geborstenen Heckscheibe entstanden am Fahrzeug des Geschädigten leichte Lackschäden an Karosserie und Kofferraumklappe.

Zeugenhinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen: 0261-103-2510; pikoblenz1@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell