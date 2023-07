Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Einbruch in Geschäft

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, den 19.07.2023, ist es in der Gutenbergstraße in Henstedt-Ulzburg zum Einbruch in ein Geschäft gekommen.

Kurz nach 04:00 Uhr löste die Alarmanlage bei dem Supermarkt nahe der Heinrich-Sebelien-Straße aus.

Eine Streife der Polizeistation Henstedt-Ulzburg stellte vor Ort eine gewaltsam geöffnete Tür fest. Der/die Täter hatten sich bereits entfernt.

Bei dem Einbruch wurden mehrere Handys gestohlen.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die Beamtinnen und Beamten bitten unter 040 52806-0 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell