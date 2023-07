POL-SE: Elmshorn - Polizei setzt Kontrollen fort

Bad Segeberg (ots) - Zwischen Montagvormittag und den gestrigen Dienstagmorgen (18.07.2023) ist es im Glashütter Kirchenweg in Norderstedt zum Einbruch in das Gebäude der Kirchengemeinde gekommen. Unbekannte drangen gewaltsam in das Gebäude ein, durchsuchten augenscheinlich mehrerer Räume und stahlen einen Wandtresor ohne Inhalt. Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen und bittet unter 040 52806-0 um ...

