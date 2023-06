Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Gifhorn (ots)

Am Donnerstag, den 15.06.2023, gegen 14:00 Uhr verunfallte eine 17-Jährige mit einem E-Scooter auf dem Parkplatz an der Schulstraße in Gifhorn. Die 17-Jährige befuhr den Parkplatz aus Richtung der Michael-Clare-Straße als sich ihr bodenlanges Kleid im Vorderrad des E-Scooters verfing und sie hierdurch die Kontrolle über den E-Scooter verlor. In der Folge touchierte sie mit dem Lenker des E-Scooters einen geparkten Pkw und stürzte anschließend zu Boden.

Die 17-Jährige verletzte sich durch den Sturz am Knie und musste durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden.

Am geparkten Pkw, einem VW T-Roc, entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Am E-Scooter ist kein Schaden entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell