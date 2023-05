Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Aus der Kinzig gerettet

Kehl (ots)

Nach seinem Aufenthalt am Ufer der Kinzig stürzte ein Mann am Donnerstagabend in der Nähe der Eisenbahnbrücke/Graudenzer Straße in die Kinzig und musste von Polizisten des Reviers in Kehl gerettet werden. Gegen 18:30 Uhr beobachtete ein Zeuge von der gegenüberliegenden Uferseite aus, wie der Mann ohne Fremdeinwirkung in den Fluss stürzte und alarmierte die Polizei. Der Verunglückte soll zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr bei Bewusstsein gewesen sein. Nur wenig später gelang es den alarmierten Beamten, den Gestürzten aus dem Fluss zu retten. Der Mann wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

/jo

