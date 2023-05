Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Psychische Ausnahmesituation

Offenburg (ots)

Der psychische Ausnahmezustand eines 36 Jahre alten Mannes sorgte am Donnerstagabend im Pulverweg für einen größeren Polizeieinsatz. Ein besorgter Zeuge meldete über den Notruf, dass der Mann randalieren würde und es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen sei. Vor Ort konnte der Mittdreißiger stark alkoholisiert und aggressiv von den Beamten des Polizeireviers Offenburg angetroffen werden. Nach kurzer Zeit gelang es den Beamten den 36-Jährigen unbeschadet zu überwältigen. Aufgrund seiner akuten Eigen- und Fremdgefährdung wurde der Mann zunächst in das Ortenau Klinikum in Offenburg und später in eine Spezialklinik gebracht. Verletzt wurde hierbei niemand.

/se

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell