Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Allmannsweier - Zeugen nach Unfallflucht mit verletztem Radfahrer gesucht

Schwanau (ots)

Nach einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht am Donnerstagmorgen, haben die Beamten des Polizeipostens Schwanau die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 7:20 Uhr beabsichtige ein 14 Jahre alter Radfahrer, aus Richtung Wilkenweg kommend, nach rechts auf den Radweg parallel zur Allmannsweierer Hauptstraße einzufahren. Noch bevor er auf den Radweg auffahren konnte, soll er von einem in Richtung Ottenheim fahrenden Pkw im Bereich des Hinterrades des Velo erfasst worden und zu Fall gekommen sein. Ob der Pkw dabei abbiegen wollte oder von der Fahrbahn abgekommen war, ist Gegenstand der laufenden Unfallermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen war der unbekannte Fahrer des mutmaßliche silbernen VW Golf mit LR-Kennzeichen im Anschluss stark beschleunigend in Richtung Ottenheim davon gefahren. Der Radfahrer musste zur Behandlung seiner leichten Verletzungen ambulant in einer Klinik versorgt werden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des flüchtigen Verursachers geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07824 662991-0 an die Beamten in Schwanau.

