POL-GF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Am Mittwoch beabsichtigte eine 37-Jährige mit ihrem Pkw Mazda in grau, den Parkplatz des Lidl-Marktes als Rechtsabbiegerin in die Straße An der Klanze in Weyhausen zu verlassen. Im Rückspiegel stellte die 37-Jährige nach ihrem Abbiegen fest, dass eine Fahrradfahrerin gestürzt war.

Die 37-Jährige stieg aus um sich nach dem Gesundheitszustand der 24-jährigen Fahrradfahrerin zu erkundigen. Einen Rettungswagen oder die Polizei benötigten vor Ort zu diesem Zeitpunkt keiner der beiden Parteien.

Im Nachgang ergaben jedoch erste Ermittlungen, dass es möglicherweise einen Zusammenstoß zwischen der Fahrradfahrerin und dem Mazda gegeben haben könnte. Die 37-Jährige bemerkte dies jedoch nicht.

Die 24-Jährige war mit einem weinroten Fahrrad unterwegs und verletzte sich bei ihrem Sturz schwer am Bein.

Die Polizei in Weyhausen sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Hinweise bitte unter Tel.: 05362 947980 an die Polizei in Weyhausen.

