Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall mit zwei Leichtverletzten auf der B188

Weyhausen (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188 kurz vor dem Ortseingang Weyhausen. Eine 72-Jährige beabsichtigte von der Kreisstraße 112, von Fallersleben kommend, nach Links auf die B188, in Fahrtrichtung Osloß, aufzufahren. Hierbei übersah sie mit ihrem VW UP! den vorfahrtsberechtigten 58-Jährigen in einem VW Passat, der die B188 in Richtung Wolfsburg befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch die Airbags der Pkw auslösten und beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Sie wurden zur Behandlung in umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Die B188 musste für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten halbseitig gesperrt werden. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell