Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall zwischen Regionalbahn und Pkw an einem unbeschrankten Bahnübergang

29378 Wittingen/Eutzen (ots)

Am 06.06.2023, geg. 14:15 Uhr, wollte eine 38-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw den unbeschrankten Bahnübergang, Nahe des Wittinger Ortsteils Eutzen, überqueren. Dabei übersah sie aus bisher ungeklärter Ursache den, aus Richtung Gifhorn herannahenden Regionalzug des Bahnunternehmens Erixx. Obwohl der Lokführer sofort eine Notbremsung einleitete, wurde der Pkw an der vorderen, linken Fahrzeugseite von der Lok erfasst. Da sich Fahrzeugführerin nicht selbständig aus ihrem Pkw befreien konnte, musste sie durch die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wittingen und Knesebeck aus dem Pkw geborgen werden. Augenscheinlich hatte sie trotz des heftigen Zusammenstoßes nur leichtere Verletzungen davongetragen, wurde jedoch vorsorglich mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der ebenfalls zur Unfallstelle angeforderte Rettungshubschrauber wurde nicht mehr benötigt. Der Lokführer und die Fahrgäste im Zug kamen mit dem Schrecken davon. Mit einem neuen Lokführer konnte der Zug mit den Fahrgästen dann geg. 16:00 Uhr aus eigener Kraft zum Bahnhof Wittingen weiterfahren. Die einspurige Bahnstrecke wurde um 16:11 Uhr wieder für den Zugverkehr freigegeben. An dem Pkw Skoda entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 17.000EUR geschätzt. Der Schaden an der Lok wird auf ca. 8.000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell