Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Wesendorf (ots)

Bereits am Freitag, den 19.05., kam es in der Zeit von 11:20 bis 11:49 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in Wesendorf. Auf unbekannte Art und Weise wurde die Fahrertür eines gelben VW Golf beschädigt. Dieser stand im genannten Zeitraum rechtsseitig des Eingangs zum Markt.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Wesendorf unter Tel.: 05376 976560

