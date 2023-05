Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen, Haselünne - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Lingen, Haselünne (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 07.15 und 07.30 Uhr in der Josefstraße in Lingen in unmittelbarer Nähe zu einer Bäckerei zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem Lieferfahrzeug mehrere tausend Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer: 0591 - 870 zu melden.

Zu einem ähnlich gelagerten Fall kam es am Samstag zwischen 06.45 und 07.00 Uhr in der Plessestraße in Haselünne. Bislang unbekannte Täter entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld aus einem Pkw. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer: 05961-958700 zu melden. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell