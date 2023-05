POL-EL: Nordhorn - Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Papenburg (ots) - Am Samstag ereignet sich im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr am Deverweg eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigt der bislang unbekannte Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in einer Parklücke abgestellten blauen VW. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

