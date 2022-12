POL-MK: Kleinanzeigen-Account "gekapert"

Hemer (ots) - Zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen wurde an der Elsa-Brandström-Straße ein geparkter Pkw beschädigt: Unbekannte verbogen das Scheibenwischergestänge eines VW Up! Zwischen Freitagmittag und Mittwochmorgen zerstachen Unbekannte alle vier Reifen eines an der Landhauser Straße geparkten Mercedes Sprinters. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 ...

