Lippe (ots) - Der Vermisste verließ am 10.03.2023, gegen 13:00 Uhr, das Pflegeheim in Leopoldshöhe-Asemissen in unbekannte Richtung. Gegen 15:00 Uhr sei er noch einmal in Asemissen gesehen worden, seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Der Herr leidet an Demenz und Sehschwäche und ist nur bedingt orientiert. Er soll sich hauptsächlich in Leopoldshöhe-Asemissen aufhalten, jedoch ist nicht auszuschließen, dass er ...

