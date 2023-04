Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Blick hinter die Kulissen: Mädchen ler-nen beim "Girls Day" Innenministerium kennen

Schwerin (ots)

Einen spannenden Tag im Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung sowie bei der Landespolizei M-V konnten 148 Mädchen und Jungen beim heutigen "Girls und Boys Day" erleben.

"Fünf Mädchen haben heute exklusive Einblicke in die verschiedenen Bereiche unseres Ministeriums bekommen - von der Organisation der täglichen Polizeiarbeit in unserem Lagezentrum bis hin zum richtigen Agieren im Brand- und Katastrophenfall haben die Schülerinnen aus erster Hand erleben können, welche Aspekte die Arbeit im Innenministerium umfasst", sagte Minister Christian Pegel und ergänzt: "Auch meinen Schreibtisch durften sie begutachten. Ich musste mich spannenden Fragen stellen und freue mich sehr, dass die Arbeit in unserem Haus für so viel Interesse sorgt."

Auch die Landespolizei bot mit ihren verschiedenen Behörden an diesem Tag ein vielfältiges Angebot. 143 Mädchen und Jungen durchliefen Stationen in den Polizeiinspektionen Schwerin, Wismar, Ludwigslust, Stralsund und Neubrandenburg sowie an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow.

"Einblicke in das einsatzbezogene Training, die Arbeit der Kriminaltechnik und der Verwaltung oder heute ganz aktuell die Evakuierung für die Bombenentschärfung in Röbel: Dieser Tag ist eine gute Gelegenheit, den spannenden und vielseitigen Polizeiberuf hautnah kennenzulernen", fasst Innenminister Pegel zusammen und ergänzt: "Vielleicht kann ich den einen oder anderen bald als Auszubildenden an unserer FH in Güstrow begrüßen."

Hintergrund

Der bundesweite Aktionstag "Girls Day" und "Boys Day" soll dazu beitragen, die Berufschancen von Mädchen und Jungen in zukunftsträchtigen Berufsfeldern, in denen sie bisher unterrepräsentiert sind, zu verbessern. Dabei soll darauf geachtet werden, dass Jungen Berufsfelder kennenlernen, in denen überwiegend Frauen arbeiten. Mädchen sollen Berufsfelder entdecken, in denen überwiegend Männer tätig sind.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell