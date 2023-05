Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung mit Messer - 47-Jähriger verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Samstagnachmittag (27.05., 16.00 Uhr) gerieten zwei Männer vor einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Holzbach in einen Streit, bei welchem einer eine Stichverletzung durch ein Messer erlitt.

Derzeitigen Erkenntnissen nach fuhr ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gemeinsam mit einer unbekannten Begleiterin mit einem goldfarbenen Pkw an der Wohnanschrift vor. Kurz darauf geriet der Mann mit einem 47-jährigen Anwohner in einen eskalierenden Streit. Der Tatverdächtige schlug den 47-Jährigen zunächst. Im weiteren Verlauf stach der Täter den 47-Jährigen mit einem Messer. Daraufhin flüchtete der Mann mit seiner Begleiterin in dem Pkw in unbekannte Richtung.

Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses verständigten die Polizei und den Rettungsdienst. Der 47-Jährige wurde zur weiteren stationären Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr bestand den ärztlichen Einschätzungen nach nicht.

Die Klärung der genauen Hintergründe ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei Gütersloh. Der Tatverdächtige konnte derweil wie folgt beschrieben werden: Ca. 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß mit einer schlanken Statur. Der Mann hatte dunkle, lockige Haare. Der Täter war oberkörperfrei und war bekleidet mit schwarzen Schuhen, einer grauen Jeans und einer Kappe der Marke Gucci.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu der Auseinandersetzung machen? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell