Polizei Gütersloh

POL-GT: Die Räumlichkeiten des Bezirksdienstes Steinhagen werden renoviert

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Die Büroräume des Bezirksdienstes in Steinhagen, Am Markt 9, werden renoviert. Ab dem 02. Juni bis voraussichtlich 14. Juni ist der Posten geschlossen. Die Polizeihauptkommissare Goldbecker-Meienberg und Ortmeyer werden zwar in ihrem Bezirk wie gewohnt unterwegs sein, die nächste Anlaufstelle für den Zeitraum ist aber die Polizeiwache in Halle (Westf.), Kättkenstraße 7. Darüber hinaus ist die Polizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 05241 869-0 und in dringenderen Fällen unter der 110 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell