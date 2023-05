Polizei Gütersloh

POL-GT: Schuppenbrand

Gütersloh (ots)

Verl (TP) - Am Sa., 27.05.2023, wurde die Leitstelle der Feuerwehr Gütersloh, gegen 15:05 Uhr, über den Brand eines Schuppens an der Österwieher Straße in Kenntnis gesetzt. Die alarmierte Feuerwehr Kaunitz konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, jedoch waren durch das Feuer, neben dem betroffenen Schuppen, auch noch ein Kühlanhänger, diverse Sträucher, ein Baum und Mülltonnen, betroffen. Vermutlich ist das Entsorgen von Grillkohle ursächlich für die Brandentwicklung. Hierzu dauern die Ermittlungen der Polizei an. Der entstandene Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 15.000 EUR geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr. 05241 8690 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell