Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Verler Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Die Kollision zweier Pkw-Fahrer auf der Verler Straße am Donnerstagnachmittag (25.05., 15.35 Uhr) ergab in der Folge drei leicht verletzte und eine schwer verletzte Beteiligte. Zuvor befuhr ein 63-jähriger Gütersloher mit einem VW Golf die Verler Straße stadtauswärts. Zur gleichen Zeit befand sich ein 37-jähriger Gütersloher mit einem VW Passat auf dem rechten Seitenstreifen der Verler Straße und beabsichtigte unvermittelt, sich wieder in den fließenden Verkehr einzufädeln. Hierbei kollidierten beide Autos. Durch den Aufprall geriet der VW Golf des 63-Jährigen ins Schleudern und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Verler Straße zum Stehen.

Verständigte Rettungskräfte brachten den Fahrer des VW Golfs zur ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Seine 66-jährige Beifahrerin wurde schwerer verletzt und verblieb für weitere Behandlungen stationär im Krankenhaus. Der Fahrer des VW Passats sowie die 41-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Beide benötigten keine ärztliche Behandlung.

Die beiden unfallbeteiligten und erheblich beschädigten Autos wurden durch beauftragte Abschleppunternehmen abtransportiert. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 17 000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es auf der Verler Straße zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell