Polizei Gütersloh

POL-GT: Berauscht und ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle beabsichtigten Beamte der Polizei Gütersloh am Donnerstagabend (25.05., 21.45 Uhr) einen Audi mit zwei Insassen auf der Fontainestraße anzuhalten.

Als der Fahrer des Audis dies erkannte, wendete er und beschleunigte stark in Richtung Nonenstraße. Nach kurzer Fahndung hatten die Polizisten den Pkw in der Folge auf der Ludwig-Uhland-Straße leerstehend angetroffen. Auf der Nonenstraße wiederum machten sich Anwohner bemerkbar, die zwei verdächtige Personen in ein Mehrfamilienhaus laufen sahen. Im Keller des Hauses wurden die Beamten dann fündig. Ein 33-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück hatte den Audi geführt. Beifahrer war ein 43-jähriger Mann, ebenfalls aus Rheda-Wiedenbrück. Bei der Kontrolle der Personen stellten die Beamten fest, dass der Audi-Fahrer augenscheinlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein anschließender Drogenvortest bestätigte dies. Darüber hinaus ergab die Überprüfung, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Neben der anstehenden Blutprobenentnahme leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den Rheda-Wiedenbrücker ein. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft Bielefeld die Beschlagnahme des Audis an. Das Fahrzeug wurde daraufhin durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert.

