POL-GT: Erdgeschossbrand in einem Wohnhaus in Gütersloh - Blankenhagen

Gütersloh (ots)

Gütersloh-Blankenhagen (UK): Am 28.05.23 um 10:39 h melden sich Bewohner eines freistehenden Mehrfamilienhauses an der Dresdner Straße in Gütersloh Blankenhagen; sie melden einen Brand im Erdgeschoss. Ersteintreffende Feuerwehr- und Polizeikräfte melden sowohl starke Rauchentwicklung als auch sichtbare Flammen im Bereich eines Zimmers im Erdgeschoß des Hauses. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch mehrere Personen in den oberen Bereichen des Hauses. Zeitgleich mit den Löschmaßnahmen wurde begonnen, diese Personen aus dem Haus zu evakuieren. Dies gelang nicht bei allen Bewohnern, da Fluchtwege nicht begehbar waren. Erst nach Beendigung der Löscharbeiten konnten diese Personen aus dem Haus geführt werden. Insgesamt wurden mehrere Personen ärztlich überprüft. Von diesen wurde nur eine 62-jährige weibliche Person durch Gase verletzt; diese Person wurde nachfolgend stationär behandelt. Es entstand ein aktuell nicht zu beziffernder Gebäudeschaden. Hinsichtlich der Brandursache können aktuell keinerlei Angaben gemacht werden; hierzu werden Brandermittler der Kriminalpolizei eingesetzt. Die Örtlichkeit wurde weiträumig abgesperrt und der Verkehr abgeleitet.

