Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 50-Jähriger nach Unfall verletzt ins Krankenhaus - #polsiwi

Siegen (OT Kaan-Marienborn) (ots)

Ein 50-Jähriger ist am Mittwochmorgen (01.03.2023) in Kaan-Marienborn bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Der Mann befuhr mit seinem PKW den Brüderweg in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung übersah er beim Abbiegen einen 35-Jährigen, der auf der Hauptstraße in Richtung Siegen unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich.

Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 9.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hauptstraße in Richtung Kaan nur einspurig befahrbar.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell