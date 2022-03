POL-HWI: Verkehrseinschränkungen am kommenden Montag zu erwarten

Grevesmühlen (ots) - Bereits am Dienstagmorgen (15. März 2022) zeigten mehrere Geschädigte, Einbrüche in ihre Fahrzeuge bei der Polizei in Grevesmühlen an. Offenbar hatten der oder die unbekannten Täter in der Nacht zuvor drei Pkws und einen LKW gewaltsam geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Aus den Pkws, welche in der Straße des Friedens sowie An der Burdenow abgeparkt waren, wurden unter anderem ...

