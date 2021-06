Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Trickdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmittag (09.06.2021), gegen 13:00 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann bei einem Senior in der Ungsteiner Straße. Der Mann gab vor, dass er dem Nachbarn des Seniors eine wichtige Nachricht hinterlassen müsse und bat um einen Stift und einen Zettel. Der Senior ließ den Mann in seine Wohnung und gab ihm Stift und Zettel. Da ihm die Situation aber komisch vorkam, ließ er den Unbekannten nicht aus den Augen und forderte diesen schließlich auf zu gehen. Beim Gehen habe der Mann noch versucht einen Notizblock zu stehlen. Vermutlich weil er diesen mit einem Geldbeutel verwechselte. Der Senior bemerkte dies und sprach den Täter darauf an. Dieser ließ den Block fallen und verließ die Wohnung.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 1,70-1,80 m groß, schlank, kurzes schwarzes Haar, Vollbart. Der Mann habe gebrochenes Deutsch gesprochen und sei mit einer Bluejeans, sowie einem langärmeligen blauen Hemd und schwarz-weißen Sneakers bekleidet gewesen.

Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Trickdiebstahl in Wohnungen ist ein Phänomen, von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt.

Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

