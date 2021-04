Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Unfallflucht

Grauer VW Golf beschädigt

Uedem (ots)

Vermutlich beim Rückwärts-Ausparken beschädigte ein unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen Freitag, 17:30 Uhr, und Samstag (10. April 2021), 10:05 Uhr, einen grauen VW Golf, der auf der Straße Südwall am Fahrbahnrand auf Höhe Hausnummer 34 abgestellt war. Der Golf erlitt einen Schaden an der Fahrertür. Den Spuren nach ist der Unfallverursacher offenbar aus den gegenüberliegenden Parklücken herausgefahren und hat den VW dabei touchiert. Dabei blieb dunkelrot-metallic farbener Fremdlack an der Anstoßstelle zurück. Anzunehmen ist daher, dass das Fahrzeug des Verursachers nun einen Lackschaden hat. Zeugenhinweise werden von der Polizei Goch unter 02823 1080 entgegengenommen. (cs)

