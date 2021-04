Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Diebstahl eines Peugeot-Rollers (985NDK)

Rees (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11. April 2021) einen Motorroller entwendet, der vor einem Mehrfamilienhaus am Groiner Kirchweg abgestellt war. Der gelb-schwarze Roller der Marke Peugeot trug das Versicherungskennzeichen 985NDK und ist mit grünen Felgen ausgestattet. Zeugenhinweise zum Verbleib des Kleinkraftrades oder zu verdächtigen Beobachtungen in der Tatzeit nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell