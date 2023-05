Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrfache Pkw-Aufbrüche am Pfingstwochenende

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Unbekannte Täter haben am Pfingstwochenende (26.05. - 29.05.) an bislang acht bekannt gewordenen Tatorten die Scheiben mehrerer Autos eingeschlagen und nahmen unterschiedliches Diebesgut mit.

Die jeweiligen Tatorte lagen an den Straßen Caldenhofer Weg, Brüggenkamp, Wittensteiner Straße, Rothenfelder Straße, Am Zoll und Speckstraße. Fündig wurden die Täter allerdings nicht in allen Fällen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge haben die Diebe aus einigen Autos Fahrzeugdokumente, eine Angel, ein Laptop, Bekleidung und eine Sonnenbrille gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat innerhalb des angegebenen Tatzeitraums an den Tatorten und in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

