Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 06.09.2022 gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der B 7 / Abzweig Ulla ein Verkehrsunfall mit Beteiligung von zwei Pkw. Der Fahrer eines Pkw Peugeot stand an einer Bushaltebucht und wollte in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah er einen auf der B 7 fahrenden Pkw Mercedes und es kam zur Kollision. Am Fahrzeug des Verursachers ent- stand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro, am Pkw des Geschädigten beläuft sich der Schaden auf 1.500 Euro, zwei Insassen erlitten leichte Verletzungen am Arm.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell